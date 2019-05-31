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"Ливерпуль" получил серьезное усиление перед битвой в финале Лиги чемпионов

пятница, 31 мая 2019, 19:07
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Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что нападающий команды Роберто Фирмино сможет принять участие в финальном матче Лиги чемпионов против "Тоттенхэма", который состоится завтра, 1 июня.

ТОТТЕНХЭМ ХОТСПУР - ЛИВЕРПУЛЬ: ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ МАТЧА

Слова Клоппа приводит официальный сайт УЕФА.

"Фирмино готов сыграть. Выйдет ли он в основном составе? Пока я не буду говорить об этом. Если он сможет, то выйдет", - сказал Клопп.

В нынешнем сезоне 27-летний Фирмино провел за "Ливерпуль" 47 матчей во всех турнирах, в которых забил 16 голов и отдал восемь результативных передач.

Матч "Тоттенхэм Хотспур" - "Ливерпуль" состоится в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано". Начало встречи в 22:00.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших игроков в истории сделал прогноз на финал Лиги чемпионов.

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