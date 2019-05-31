Один из лучших игроков в истории сделал прогноз на финал Лиги чемпионов: фото

Один из лучших футболистов в истории Роналдо поделился прогнозом на финал Лиги чемпионов между "Тоттенхэм Хотспур" и "Ливерпулем".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Тоттенхэм" - "Ливерпуль".

Бразилец сделал ставку на "Ливерпуль", который считается фаворитом матча и у букмекеров. По мнению двукратного чемпиона мира, "красные" обыграют "шпор" со счетом 3:1.

Напомним, финальный матч Лиги чемпионов состоится в субботу, 1 июня. Встреча пройдет в Мадриде на стадионе "Ванда Метрополитано" и начнется в 22:00.

Сам Роналдо за свою карьеру дважды получал "Золотой мяч", но так и не смог выиграть Лигу чемпионов.

Ранее "Апостроф" сообщал, что прогноз на финал Лиги чемпионо дал другой легендарный бразилец.