Джошуа - Руис: полное видео боя

В воскресенье рано утром, 2 июня, в Нью-Йорке (США) на легендарной арене "Мэдисон-сквер-гарден" состоялся вечер бокса, главным боем которого стал поединок между чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа из Британии и претендентом из Мексики Энди Руисом.

Бой для чемпиона сложился весьма непросто. Уже в третьем раунде британец дважды побывал в нокдауне, отправив раз на настил ринга при этом и соперника. Развязка боя наступила в седьмом раунде. Руис еще дважды отправил Джошуа в нокдаун, после чего рефери решил остановить бой.

ДЖОШУА - РУИС: ВИДЕО ОБЗОР БОЯ

Джошуа потерпел первое поражение в карьере. Все свои предыдущие 22 боя он выиграл. Руис одержал 33-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении.

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