Громкая сенсация из США: боксер, избивший Кличко, впервые проиграл

В ночь с субботы на воскресенье в Нью-Йорке на знаменитой арене "Мэдисон-сквер-гарден" состоялся боксерский вечер, главным событием которого стал бой между чемпионом в супертяжелом весе по версиям WBA, WBO, IBF и IBO британцем Энтони Джошуа и претендентом из Мексики Энди Руисом.

ДЖОШУА - РУИС: ВИДЕО ОБЗОР БОЯ

Победу в бое весьма неожиданно одержал последний. Мексиканец отправил чемпиона несколько раз в нокдаун, после чего нокаутировал его в седьмом раунде.

ДЖОШУА - РУИС: ПОЛНОЕ ВИДЕО БОЯ

Джошуа, которому свой последний бой в карьере проиграл украинский чемпион Владимир Кличко, потерпел первое поражение в карьере. Все свои предыдущие 22 боя он выиграл. Руис одержал 33-ю победу на профессиональном ринге при одном поражении.

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