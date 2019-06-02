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Не настоящий чемпион: боксерский мир ярко отреагировал на позорное поражение Джошуа

воскресенье, 02 июня 2019, 18:19
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Знаменитые спортсмены прокомментировали сенсационное поражение британского супертяжеловеса Энтони Джошуа в чемпионском бою с мексиканцем Энди Руисом-младшим.

"Джошуа не был настоящим чемпионом. Его карьера состояла из сплошного вранья, противоречий и подарков. Теперь мы знаем, кто из нас от кого бегал", - заявил чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер в интервью BoxingScene.

"Я даже не знаю, что сказать. Хочу поздравить Руиса, который стал первым мексиканцем - чемпионом мира в супертяжелом весе. Уважение Джошуа. Соберись и сделай выводы. Не переживай, ты сможешь вернуться", - написал в своем Twitter легендарный боксер Леннокс Льюис.

"Я на собственном опыте знаю прочность мексиканского подбородка. Они поднимаются с пола, как нечто из триллера. С мексиканцами это не заканчивается никогда. Бог благословит их. Поздравляю Энди Руиса", - написал в своем Twitter бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

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"Мы подкалывали друг друга, но Джошуа - это тот человек, который всего добился сам. Это супертяжелый вес, подобное случается. Отдохни, восстановись, соберись и возвращайся", – написал в Twitter экс-чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри.

Ранее "Апостроф" публиковал комментарий Руиса после победы над Джошуа.

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