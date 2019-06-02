Жуткие подробности аварии, унесшей жизнь легендарного футболиста: видео

Стали известны подробности гибели бывшего футболиста сборной Испании Хосе Антонио Рейеса.

Об этом сообщает El diario de Sevilla.

По информации источника, автомобиль с сидевшим за рулем футболистом вылетел с трассы и загорелся. Вместе с Рейесом в его Mercedes Brabus S550 также находились еще два его родственника. Сидевший за водительским сидением, 23-летний кузен футболиста также погиб. Второму родственнику игрока удалось выбраться из загоревшейся машины. Он был доставлен в больницу с 60% ожогов тела. За его жизнь борются медики.

Позже в Сети появилось видео с места происшествия.

Отметим, что Рейес в составе "Севильи" и "Атлетико" пять раз выигрывал Лигу Европы. Это рекордный показатель.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист погиб в автомобильной катастрофе.