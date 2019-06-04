Легендарный украинский клуб не сумел обыграть команду из села в битве за выживание: видеообзор

В первом стыковом матче за место в украинской Премьер-лиге одесский "Черноморец" не смог обыграть "Колос", который представляет село Ковалевка из Киевской области. Поединок состоялся в Одессе на стадионе "Черноморец".

Матч прошел в довольно равной борьбе, команды нанесли по семь ударов по воротам друг друга. "Черноморец" подал пять угловых против одного у соперника, но выгоду из этого извлечь не сумел.

Ответный матч состоится 8 июня в Ковалевке на стадионе "Колос", который вмешает 1850 зрителей.

Стоит отметить, что "Черноморец" ранее дважды становился обладателем Кубка Украины, дважды завоевывал серебряные медали чемпионата Украины, а также трижды - бронзовые. Лучшим достижением в истории "Колоса" является второе место в Первой лиге в нынешнем сезоне.

"Черноморец" - "Колос" - 0:0

"Черноморец": Литовченко, Норенков, Рыжук, Хамелюк, Голиков, Танчик, Гошкодеря, Бабенко, Вильхамссон (Чорний, 70), Аржанов, Павлов (Семенив, 79).

"Колос": Яшков, Сахневич, Гавриш, Максименко, Милько, Мигунов, Ильин, Задоя, Банасевич (Морозко, 50), Нехтий (Бондаренко, 83), Лысенко (Кызылатеш, 68).

Предупреждения: Норенков - Лысенко, Кызылатеш.