Новые скандальные подробности дела об изнасиловании легендарным футболистом: видео

В Сети появилось видео, главными действующими лицами которого, как утверждается, стал форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар и модель, ранее обвинившая его в изнасиловании.

В ролике видно, что футболист ложится на кровать, после чего девушка садится на него сверху. После этого она встала и несколько раз ударила спортсмена. При этом в адрес Неймара она произнесла слова: "Я тебя сейчас побью. Знаешь, почему? Вчера ты сделал мне больно и оставил здесь одну".

Quem foi agredido e estrupado foi o Neymar pow!Fim pic.twitter.com/ySI9AQmz6z — Tina #LecoNão (@criursula) June 6, 2019

Отметим, что изначально модель обвинила футболиста в изнасиловании, однако позже она изменила показания, сказав, что секс был по обоюдному согласию. Тем не менее, девушка обвинила Неймара в том, что он ее избил.

Ранее "Апостроф" сообщал, что один из лучших футболистов мира получил жуткую травму.