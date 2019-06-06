Один из лучших футболистов мира получил жуткую травму: фото, видео

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар получил жуткую травму в товарищеской игре за свою национальную команду с Катаром.

На 14-й минуте встречи после подката Ассима Мадибо бразильский нападающий неудачно встал на ногу и получил пореждение. Этот момент был зафиксирован на фото и видео:

Игрок сразу же был заменен. Поле он покидал с помощью медицинского персонала. После этого, уже находясь на скамейке запасных, Неймар расплакался.

Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl — All sports highlights (@alex59995309) June 6, 2019

Стадион же форвард покидал и вовсе на костылях.

Позже в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола сообщили, что игрок пропустит предстоящий Кубок Америки, у него диагностирован разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге. Для Неймара эта травма стала третьей тяжелой за последние полтора года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист остался без клуба.