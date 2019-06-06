Один из лучших футболистов мира получил жуткую травму: фото, видео

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар получил жуткую травму в товарищеской игре за свою национальную команду с Катаром.
На 14-й минуте встречи после подката Ассима Мадибо бразильский нападающий неудачно встал на ногу и получил пореждение. Этот момент был зафиксирован на фото и видео:
#CidadeAlerta informa: #Neymar é visto agredindo jogador do #Catar. pic.twitter.com/UUrdRJQCcR— Dona Justa (@donajustaofc) June 6, 2019
Really #Neymar @CBF_Futebol I Just can’t... Go back to @FCBarcelona & back to your original #Nike boot silo. The #mercurial is killing your career! pic.twitter.com/0PC6A2Xn2N— Licker (@Bronx161Street) June 6, 2019
Игрок сразу же был заменен. Поле он покидал с помощью медицинского персонала. После этого, уже находясь на скамейке запасных, Неймар расплакался.
Neymar leaves with an injury in the first half for Brazil #neymar #brazil pic.twitter.com/APuOam9hhl— All sports highlights (@alex59995309) June 6, 2019
Стадион же форвард покидал и вовсе на костылях.
Позже в пресс-службе Бразильской конфедерации футбола сообщили, что игрок пропустит предстоящий Кубок Америки, у него диагностирован разрыв связок голеностопного сустава на правой ноге. Для Неймара эта травма стала третьей тяжелой за последние полтора года.
Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный футболист остался без клуба.