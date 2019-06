Один из лучших футболистов мира получил жуткую травму: фото, видео

Форвард "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймар получил жуткую травму в товарищеской игре за свою национальную команду с Катаром.

На 14-й минуте встречи после подката Ассима Мадибо бразильский нападающий неудачно встал на ногу и получил пореждение. Этот момент был зафиксирован на фото и видео:

Really #Neymar @CBF_Futebol I Just can’t... Go back to @FCBarcelona & back to your original #Nike boot silo. The #mercurial is killing your career! pic.twitter.com/0PC6A2Xn2N