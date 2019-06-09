Англия в тяжелейшем матче завоевала бронзовые медали Лиги наций

В матче за 3 место Лиги наций сборная Англии в серии пенальти одержала победу над национальной командой Швейцарии.

Команды не сумели выявить сильнейшего в основное и дополнительное время. Победу англичанам на 85-й минуте мог принести Уилсон, но его гол был отменен из-за фола в атаке.

Напомним, что в полуфинале Швейцария проиграла Португалии (1:3), Англия уступила Нидерландам (1:3).

В финальном поединке Португалия сыграет с Нидерландами. Матч состоится сегодня, 9 июня, и начнется в 21:45.

Швейцария – Англия - 0:0, по пенальти - 5:6

Швейцария: Зоммер, Шер, Аканджи, Родригес (Дрмич, 87), Эльведи, Фернандеш (Закария, 61), Фройлер, Шакири (Цубер, 65), Джака, Мбабу, Сеферович (Окафор, 113).

Англия: Пикфорд, Магуайр, Гомес, Роуз (Уокер, 70), Делф (Баркли, 105), Алли, Лингард (Санчо, 105), Стерлинг, Дайер, Александер-Арнолд, Кейн (Уилсон, 75).

Предупреждения: Роуз (23), Лингард (27), Джака (116).

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