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Украина - Италия: прогноз букмекеров на 1/2 финала чемпионата мира

понедельник, 10 июня 2019, 18:20
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В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины сыграет с национальной командой Италии. Встреча состоится в польской Гдыне на стадионе ГОСиР.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Италия.

Начало встречи в 18:30.

Букмекеры считают итальянскую сборную фаворитом этого поединка. На победу сборной Италии предлагается коэффициент 2,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,00. На успех Украины можно поставить с коэффициентом 3,10.

Украинская сборная впервые дошла до стадии 1/2 финала мирового первенства. Для итальянцев лучшим результатом стало третье место на чемпионате мира-2017.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию, Италия добилась победы над Мали.

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Реализуется при участии и с использованием ресурсов Международного центра перспективных исследований
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