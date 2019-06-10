Украина - Италия: прогноз букмекеров на 1/2 финала чемпионата мира

В полуфинальном матче чемпионата мира U20 сборная Украины сыграет с национальной командой Италии. Встреча состоится в польской Гдыне на стадионе ГОСиР.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Италия.

Начало встречи в 18:30.

Букмекеры считают итальянскую сборную фаворитом этого поединка. На победу сборной Италии предлагается коэффициент 2,40. Ничья оценивается коэффициентом 3,00. На успех Украины можно поставить с коэффициентом 3,10.

Украинская сборная впервые дошла до стадии 1/2 финала мирового первенства. Для итальянцев лучшим результатом стало третье место на чемпионате мира-2017.

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию, Италия добилась победы над Мали.