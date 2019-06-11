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Определился соперник сборной Украины в финале чемпионата мира

вторник, 11 июня 2019, 23:21
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Сборная Южной Кореи в 1/2 финала чемпионата мира U20 обыграла команду Эквадора. В финале корейцы сыграют со сборной Украины, которая в полуфинале победила Италию.

Поединок между корейцами и эквадорцами состоялся в польском Люблине на стадионе "Арена Люблин".

Единственный гол на 39-й минуте забил Чои Чжун, которому ассистировал Ли Кан Ин. В концовке встречи команды обменялись голами. Сначала отличились корейцы, а затем представители Южной Америки. Однако, арбитр после просмотра видеоповторов оба гола отменил.

Эквадор - Южная Корея - 0:1 (0:1)

Гол: Чои Чжун (39)

Украина и Южная Корея впервые в истории дошли до финала чемпионата мира. Украинцы ранее не пробивались дальше четвертьфинальной стадии, а лучшим достижением корейцев является четвертое место на ЧМ-1983.

Ранее "Апостроф" публиковал слова главного тренера сборной Украины Александра Петракова после победы над Италией.

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