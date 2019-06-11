Украина - Италия: видео гола

В матче 1/2 финала чемпионата мира U20 сборная Украины обыграла Италию со счетом 1:0 и вышла в финал. Поединок состоялся в польской Гдыне на стадионе ГОСиР.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча Украина - Италия.

Единственный гол был забит на 65-й минуте. Ефим Конопля прошел по флангу и прострелил в центр штрафной, где неприкрытый Сергей Булеца точно пробил с 10 метров. В концовке встречи итальянцы забили ответный гол, но он был отменен после просмотра видеоповтора из-за фола в атаке.

УКРАИНА - ИТАЛИЯ: ВИДЕООБЗОР МАТЧА

Украина – Италия - 1:0 (0:0)

Гол: Булеца, 65

Украина: Лунин, Попов, Бондарь, Конопля, Чех (Хахлев, 69), Бескоровайный, Дришлюк, Корниенко, Булеца (Сафронов, 83), Сикан (Супряга, 63), Кащук.

Италия: Плиццари, Пеллегрини, Дель Прато, Раньери, Габбия, Эспозито (Капоне, 73), Фраттези (Альберико, 46), Белланова, Трипальделли (Оливьери, 84), Скамакка, Пинамонти.

Предупреждения: Сикан (1), Попов (55), Раньери (75).

Удаление: Попов (79).

Напомним, ранее "Апостроф" сообщал, что в четвертьфинале сборная Украины обыграла Колумбию.