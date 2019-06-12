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Бог помог нам: в сборной Украины высказались о небывалом успехе на чемпионате мира

среда, 12 июня 2019, 09:26
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Главный тренер юношеской сборной Украины (U-20) Александр Петраков пообщался с журналистами после исторического выхода своей команды в финал чемпионата мира.

В полуфинале мирового первенства Украина обыграла Италию со счетом 1:0.

"Доволен ребятами - это их победа. Доволен и своими помощниками, ведь тренерско-административный штаб очень много работал. Они вместе сделали это дело. Также хотел бы поздравить наших болельщиков. Если мы порадовали кого-то в Украине, то будем очень счастливы. Однако мы уже начинаем готовиться к финалу", - сказал он.

По словам наставника, в моменте с отмененным голом в ворота Украины команда не обошлась без помощи Бога.

"Я не видел этого эпизода. Но капитан команды Валерий Бондарь сказал, что соперник просто ударил его локтем. Хорошо, что есть справедливость, и судья принял логичное и правильное решение. Я думал, что мы не выдержим в дополнительное время, ведь играли вдесятером, замен не было... Но, как говорится, Бог нам помог", - добавил Петраков.

Ранее "Апостроф" сообщал, что определился соперник сборной Украины в финале чемпионата мира.

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