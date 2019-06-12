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Испанский теннисист устроил настоящее шоу на корте после обидного поражения: видео

среда, 12 июня 2019, 10:06
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Во время теннисного турнира в Казахстане испанский теннисист Марио Вилелья-Мартинес устроил невероятное шоу на корте, когда проиграл в матче против представителя Боснии и Герцеговины Томислава Бркича.

После победы в первом сете со счетом 6:1 Вилелья-Мартинес уступил во второй партии 2:6, а в третьем сете был очень близок к победе. Когда же он проиграл решающую партию, он был очень раздосадован и решил сорваться на своей ракетке.

Испанец яростно избивал ракеткой корт, а когда от нее практически ничего не осталось, он выбросил ракетку за ограждение.

Скорее всего, за такие действия теннисист будет наказан. Его могут дисквалифицировать. Пока официальные теннисные организации никак не отреагировали на произошедшее.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинская теннисистка серьезно наказана на Roland Garros.

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Раздел: Спорт Тема: Теннис
Теги: теннис, спорт

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