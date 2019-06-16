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Игрок сборной Украины удивил трогательным постом после победы на ЧМ: фото

воскресенье, 16 июня 2019, 12:30
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Полузащитник молодежной сборной Украины Алексей Хахлев после победы своей команды на чемпионате мира обратился к своему партнеру по команде Кириллу Дришлюку. В финальной игре турнира наша сборная обыграла Южную Корею (3:1).

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ НА ЧМ

Так, в своем Instagram 20-летний хавбек опубликовал совместное фото с Дришлюком, которое подписал словами: "Твой папа - герой. Он сделал все, чтобы украинский народ спокойно мог праздновать нашу победу на чемпионате мира. Ты сильный, и ты это заслужил! Горжусь тобой, брат".

Напомним, отец Кирилла Дришлюка Павел погиб в военном конфликте на Донбассе.

Ранее "Апостроф" сообщал, что болельщики отреагировали на победу Украины на чемпионате мира.

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