Церемония награждения сборной Украины после победы в финале ЧМ: видео

Сразу же после финального матча чемпионата мира по футболу U20, в котором сборная Украины обыграла Южную Корею со счетом 3:1, состоялась церемония награждения победителей.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ УКРАИНЫ С ПОБЕДОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Чемпионский кубок из рук президента Международной федерации футбола Джанни Инфантино получил капитан нашей команды Валерий Бондарь.

УКРАИНА - ЮЖНАЯ КОРЕЯ: ВИДЕООБЗОР ФИНАЛА ЧЕМПИОНАТА МИРА

Напомним, на чемпионате мира в Польше сборная Украины в общей сложности сыграла семь матчей. Шесть игр команда Александра Петракова выиграла и еще одну свела вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в составе сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя.