Не верю, что дожил: реакция болельщиков на победу Украины на чемпионате мира

После победы молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира над сверстниками из Южной Кореи социальные сети взорвались восторженными отзывами о выступлении наших парней.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ УКРАИНЫ С ПОБЕДОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Вот лишь малая часть похвальных сообщений в адрес подопечных Александра Петракова и его тренерского штаба.

Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущіпніть, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язиці. Чемпіон. Світу. Охреніти можна, як це круто. — Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 июня 2019 г.

Украина чемпион мира!!!

Слава Україні!!!

Удивительно то, что во время награждения наши укр.комментаторы не знают, что говорить, когда мы лучшие. Они знают, как надо торжествовать Победу!

А мы ЧЕМПИОНЫ!!! ребята.

И такими нам надо быть везде, во всех сферах жизнедеятельности!!! pic.twitter.com/pUrlf5VGvf — Олег Корбут (@korbut_oleg) 15 июня 2019 г.

Украина - чемпион мира по футболу!!! Поздравляю украинце по всему белому свету с этой исторической победой!!! Дякуемо хлопцям за перемогу!!! Слава Украине!!! @ Poland https://t.co/NUwiIe2IIO — Roman Odarchenko (@RblZHldN) 15 июня 2019 г.

Украина Чемпион Мира по футболу!!!

Не думал, что когда-нибудь напишу такое.

Спасибо Молодежной Сборной!!! — Vasyliev (@Vatslav1107) 15 июня 2019 г.

ЭТО ФАНТАСТИКА!!! и это произошло: Украина U-20 Чемпион Мира по футболу!!! никто не верил,а они это сделали pic.twitter.com/7TQYWmu40W — Алычевка (@kommunarsk_ua) 15 июня 2019 г.

Вот это компания



Украина - чемпион мира U-20 pic.twitter.com/WpD0ytfLvV — Андрей Колесник (@and_kolesnik) 15 июня 2019 г.

Я даже и не верю!!! Украина чемпион мира по футболу!!!! — NickSerkoff (@NSerkoff) 15 июня 2019 г.

Невозможно поверить, но это правда!



Молодежная сборная Украины ( U20 ) чемпион мира по футболу!!



Украина счастлива!



Невероятно !!!!



Поздравляю всех!!!



pic.twitter.com/ABFkFGdq3x — Юрий Мысягин (@2uwmp) 15 июня 2019 г.

#Украина - чемпион мира по футболу. Да, такое бывает не только в Фифе https://t.co/TeQ5i8bQGw — Bohdan Telychko (@BTelychko) 15 июня 2019 г.

Украина Чемпион Мира по футболу!!! Пишу и не верю, что дожил))))) — Gerachuk (@Gerachu) 15 июня 2019 г.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Всего на чемпионате мира, который проходил в Польше, наша команда сыграла семь матчей. В шести играх украинская молодежка одержала победы и лишь одну игру она сыграла вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в составе сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя.