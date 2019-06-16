Не верю, что дожил: реакция болельщиков на победу Украины на чемпионате мира

После победы молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира над сверстниками из Южной Кореи социальные сети взорвались восторженными отзывами о выступлении наших парней.
ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ УКРАИНЫ С ПОБЕДОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА
Вот лишь малая часть похвальных сообщений в адрес подопечных Александра Петракова и его тренерского штаба.
Україна - чемпіон світу. Повторіть, ущіпніть, ще раз повторіть. Покатайте ці слова на язиці. Чемпіон. Світу. Охреніти можна, як це круто.— Alex Zolotogorskiy (@zolotogorskiy) 15 июня 2019 г.
Украина чемпион мира!!!— Олег Корбут (@korbut_oleg) 15 июня 2019 г.
Слава Україні!!!
Удивительно то, что во время награждения наши укр.комментаторы не знают, что говорить, когда мы лучшие. Они знают, как надо торжествовать Победу!
А мы ЧЕМПИОНЫ!!! ребята.
И такими нам надо быть везде, во всех сферах жизнедеятельности!!! pic.twitter.com/pUrlf5VGvf
Украина - чемпион мира по футболу!!! Поздравляю украинце по всему белому свету с этой исторической победой!!! Дякуемо хлопцям за перемогу!!! Слава Украине!!! @ Poland https://t.co/NUwiIe2IIO— Roman Odarchenko (@RblZHldN) 15 июня 2019 г.
Вспоминается песня ТНМК "Чемпіони світу-жовто-сині. Хортиця порубала Шаолінь"#Украина #Україна— Благовест (@Blagoviest91) 15 июня 2019 г.
Украина Чемпион Мира по футболу!!!— Vasyliev (@Vatslav1107) 15 июня 2019 г.
Не думал, что когда-нибудь напишу такое.
Спасибо Молодежной Сборной!!!
ЭТО ФАНТАСТИКА!!! и это произошло: Украина U-20 Чемпион Мира по футболу!!! никто не верил,а они это сделали pic.twitter.com/7TQYWmu40W— Алычевка (@kommunarsk_ua) 15 июня 2019 г.
Вот это компания— Андрей Колесник (@and_kolesnik) 15 июня 2019 г.
Украина - чемпион мира U-20 pic.twitter.com/WpD0ytfLvV
Я даже и не верю!!! Украина чемпион мира по футболу!!!!— NickSerkoff (@NSerkoff) 15 июня 2019 г.
Невозможно поверить, но это правда!— Юрий Мысягин (@2uwmp) 15 июня 2019 г.
Молодежная сборная Украины ( U20 ) чемпион мира по футболу!!
Украина счастлива!
Невероятно !!!!
Поздравляю всех!!!
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#Украина - чемпион мира по футболу. Да, такое бывает не только в Фифе https://t.co/TeQ5i8bQGw— Bohdan Telychko (@BTelychko) 15 июня 2019 г.
Украина Чемпион Мира по футболу!!! Пишу и не верю, что дожил)))))— Gerachuk (@Gerachu) 15 июня 2019 г.
ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА
Всего на чемпионате мира, который проходил в Польше, наша команда сыграла семь матчей. В шести играх украинская молодежка одержала победы и лишь одну игру она сыграла вничью.
Ранее "Апостроф" сообщал, что в составе сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя.