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Не верю, что дожил: реакция болельщиков на победу Украины на чемпионате мира

воскресенье, 16 июня 2019, 00:02
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После победы молодежной сборной Украины в финале чемпионата мира над сверстниками из Южной Кореи социальные сети взорвались восторженными отзывами о выступлении наших парней.

ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ ПОЗДРАВИЛ СБОРНУЮ УКРАИНЫ С ПОБЕДОЙ НА ЧЕМПИОНАТЕ МИРА

Вот лишь малая часть похвальных сообщений в адрес подопечных Александра Петракова и его тренерского штаба.

ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ СБОРНОЙ УКРАИНЫ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ В ФИНАЛЕ ЧЕМПИОНАТА МИРА

Всего на чемпионате мира, который проходил в Польше, наша команда сыграла семь матчей. В шести играх украинская молодежка одержала победы и лишь одну игру она сыграла вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в составе сборной Украины на ЧМ-2019 играл сын погибшего на Донбассе героя.

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