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Арест Платини во Франции: появились новые подробности

вторник, 18 июня 2019, 14:42
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Французская полиция сообщила, что бывший президент УЕФА Мишель Платини не был арестован, а лишь вызван для допроса.

Об этом сообщает CNN.

По данным источника, Платини не предъявили никаких обвинений и в данный момент он проходит как свидетель по делу о возможных махинациях при выборе Катара в качестве страны-хозяйки чемпионата мира 2022 года. Также полиция допрашивает Клода Геанта, который ранее был главой администрации экс-президента Франции Николя Саркози.

Ранее сообщалось, что Платини помог Катару добиться победы при выборах места проведения ЧМ-2022.

Стоит отметить, что в 2015 году Платини был отправлен в отставку с поста президента УЕФА и ему запретили заниматься футбольной деятельностью в течение восьми лет. Такое решение было принято в связи с денежным переводом на счет Платини в размере двух миллионов швейцарских франков от экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера. Позднее дисквалификацию французского чиновника сократили до четырех лет.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Александер Чеферин переизбран на пост президента УЕФА.

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