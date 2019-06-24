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Названо место проведения зимней Олимпиады-2026

понедельник, 24 июня 2019, 21:35
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Зимние Олимпийские игры 2026 года пройдут в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо.

Об этом сообщает официальный Twitter Олимпийских игр.

В борьбе за право провести Олимпиаду итальянцы опередили шведские города Стокгольм и Оре. Итальянцы набрали 47 голосов делегатов Международного олимпийского комитета, а шведы получили только 34 голоса.

Стоит отметить, что Кортина-д'Ампеццо уже принимала зимнюю Олимпиаду в 1956 году. Всего итальянцы уже в четвертый раз проведут Олимпийские игры. Ранее игры также проходили в Риме (1960) и Турине (2006).

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию могут отстранить от Олимпиады-2020.

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