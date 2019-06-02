Россию могут отстранить от Олимпиады-2020: названа причина

Россия может быть лишена права участия в Олимпийских играх 2020 года, которые состоятся в Токио.

Об этом сообщает The Sunday Times.

России грозит наказание из-за допингового скандала с участием российского прыгуна в высоту Данила Лысенко. Ранее спортсмен был дисквалифицирован на два года из-за пропуска допинг-тестов. Лысенко предоставил соответствующим органам поддельные документы, в которых сообщалось, что он болел во время сдачи тестов. Выяснилось, что справку о болезни россиянин получил от несуществующей клиники с выдуманными именами врачей. По адресу больницы, указанном в справке, на самом деле находится разрушенное здание.

В подделке документов обвиняется Всероссийская федерация легкой атлетики (ВФЛА). Если обвинения подтвердятся, то Россия будет отстранена от участия в Олимпиаде-2020.

Напомним, что ранее Россия была отстранена от участия в Олимпиаде-2018. Лишь части российских спортсменов разрешили принять участие в соревновании, но под нейтральным (олимпийским) флагом.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Россию лишили членства в высшем спортивном органе.