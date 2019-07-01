В Италии произошла ужасная трагедия с известной спортсменкой: подробности

Футболистка сборной Швейцарии, капитан швейцарского клуба "Янг Бойз", Флориана Исмаили пропала, когда отдыхала на озере Комо в Италии.

Как сообщает западная пресса, 24-летняя швейцарка и ее подруга арендовали моторную лодку и отплыли на 700 метров от берега, чтобы отдохнуть под солнцем.

В один из моментов Исмаили решила нырнуть в озеро, но не выплыла обратно. Сперва ее подруга подумала, что девушка шутит над ней, но даже спустя несколько минут она не вынырнула.

Водолазы исследовали местность, но пока тело найти не удалось.

1 июня спасательная бригада будет использовать робота, который исследует дно озера.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в Киеве неподалеку от нудистского пляжа обнаружили тело утонувшего мужчины.