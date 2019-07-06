Барселона провела яркую презентацию звездного новичка: опубликовано видео

6 июля в Барселоне прошла официальная презентация полузащитника сборной Нидерланды Френки де Йонга.

Презентация новичка "Барселоны" прошла перед болельщиками и представителями мировой прессы на "Камп Ноу".

Интересно, что во время презентации нидерландский футболист поцеловал эмблему клуба.

Таким образом, де Йонг официально завершил переход из "Аякса" в состав чемпиона Испании.

По официальным данным, сумма трансфера составила 75 миллионов евро. Кроме того, нидерландский гранд может получить еще 11 миллионов евро в виде возможных бонусов.

Пока футболист не определился с игровым номером.

Ранее "Апостроф" сообщал, что нападающий лиссабонской "Бенфики" Жоау Фелиш перешел в мадридский "Атлетико" за 126 миллионов евро.