Румынский суд принял громкое решение в споре между клубами ФКСБ и "Стяуа", лишив первого 45-ти титулов.

Как сообщает местная пресса, вопрос заключался в правопреемстве "Стяуа", который выступает в четвертом дивизионе. Суд постановил, что ФКСБ не является правопреемником "Стяуа".

Все трофеи были записаны на команду, которая сейчас играет в четвертом дивизионе страны. По решению суда ФКСБ лишен побед в Кубке чемпионов, Суперкубке УЕФА и 45 национальных трофеев.

"Стяуа" - самый титулованный клуб Румынии. Его основали 7 июня 1947 года под названием Спортивная ассоциация армии, а в 1961 году он был переименован в "Стяуа". В 1998 году клуб разорвал сотрудничество с армией и был создан новый "Стяуа", который в 2017 году переименован в ФКСБ.

В суде армейский клуб сумел доказать, что именно он является правопреемником названия "Стяуа" и клубного герба.

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