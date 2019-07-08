Месси может получить двухлетнюю дисквалификацию

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси может получить длительную дисквалификацию.

Об этом сообщает AS.

По информации источника, Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) имеет полное право отстранить футболиста от игр за национальную команду на срок до двух лет. Такое наказание предусматривается за оскорбительные и клеветнические заявления в адрес КОНМЕБОЛ, сделанные нападающим после проигранного полуфинального матча Кубка Америки бразильцам со счетом 0:2.

Если футболист получит максимально возможный срок отстранения от игр за сборную, он пропустит Кубок Америки 2020 года и отборочные матчи чемпионата мира 2022 года.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Месси вызвал небывалый скандал на Кубке Америки.