Непобежденный российский боец получил жесткое наказание от американской организации

Российский боец ММА Иван Штырков получил серьезное наказание за нарушение антидопинговых правил.

Об этом сообщает MMA Fighting.

По информации источника, в допинг-пробах российского бойца были выявлены следы анаболического стероида болденона. В результате Американское антидопинговое агенство (USADA) дисквалифицировало спортсмена на два года.

В марте текущего года Штырков подписал контракт с UFC. Однако под эгидой самой престижной организации в мире смешанных единоборств россиянин так и не провел ни одного боя. Из-за допингового скандала UFC разорвал с ним контракт.

Всего Штырков провел в ММА 16 боев. На его счету 15 побед и 1 ничья.

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