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Звезда "Реала" отказался от самого выгодного контракта в истории футбола

среда, 10 июля 2019, 15:21
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Футболист мадридского "Реала" Гарет Бэйл получил выгоднейшее предложение от одного из китайских клубов.

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, 29-летнему вингеру китайский клуб предложил контракт с зарплатой 1,3 миллиона евро в неделю (67,6 миллиона евро в год). Однако валлиец, несмотря на то, что сейчас зарабатывает "лишь" 17 миллионов евро в год, отказался покидать "Реал".

Если бы Бэйл принял предложение китайского клуба, он бы стал самым высокооплачиваемым игроком планеты. Он обошел бы лидера по этому показателю Лионеля Месси, который сейчас получает в "Барселоне" примерно 50 миллионов евро в год.

Ранее "Апостроф" сообщал, что у одного из сильнейших клубов мира возникли серьезнейшие проблемы с финансами.

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