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Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя: фото

среда, 24 июля 2019, 12:53
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Украинский боксер Александр Усик посвятил стих россиянину Максиму Дадашеву, который скончался после своего же первого поражения в карьере.

Свое произведение бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал в Instagram.

"Я болен боксом я это знаю,
я болен тем что манит и пленит,
и нету дня чтоб я не думал.
Когда закончу как дальше жить.
Как жить , без этого дурмана,
и как вести себя в быту,
когда ты каждый божий день мечтаешь,
Я выйду в ринг и запою,
я запою балладу тихо
и разгоню до множества октав.
Когда я в ринге я живу,
я расцветаю как тюльпан,
и если нету в жизни бокса.
Я разлечусь как одуван.
Бокс для меня , как смысл жизни,
который Бог мне в жизни дал.
соболезнование близким", - написал Усик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином.

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