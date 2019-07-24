Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя: фото

Украинский боксер Александр Усик посвятил стих россиянину Максиму Дадашеву, который скончался после своего же первого поражения в карьере.

Свое произведение бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал в Instagram.

"Я болен боксом я это знаю,

я болен тем что манит и пленит,

и нету дня чтоб я не думал.

Когда закончу как дальше жить.

Как жить , без этого дурмана,

и как вести себя в быту,

когда ты каждый божий день мечтаешь,

Я выйду в ринг и запою,

я запою балладу тихо

и разгоню до множества октав.

Когда я в ринге я живу,

я расцветаю как тюльпан,

и если нету в жизни бокса.

Я разлечусь как одуван.

Бокс для меня , как смысл жизни,

который Бог мне в жизни дал.

соболезнование близким", - написал Усик.

Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином.