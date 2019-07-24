Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя: фото

Украинский боксер Александр Усик посвятил стих россиянину Максиму Дадашеву, который скончался после своего же первого поражения в карьере.
Свое произведение бывший абсолютный чемпион мира в первом тяжелом весе опубликовал в Instagram.
"Я болен боксом я это знаю,
я болен тем что манит и пленит,
и нету дня чтоб я не думал.
Когда закончу как дальше жить.
Как жить , без этого дурмана,
и как вести себя в быту,
когда ты каждый божий день мечтаешь,
Я выйду в ринг и запою,
я запою балладу тихо
и разгоню до множества октав.
Когда я в ринге я живу,
я расцветаю как тюльпан,
и если нету в жизни бокса.
Я разлечусь как одуван.
Бокс для меня , как смысл жизни,
который Бог мне в жизни дал.
соболезнование близким", - написал Усик.
Ранее "Апостроф" сообщал, что украинский чемпион прокомментировал предстоящий поединок с россиянином.