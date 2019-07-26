В Южной Америке произошла еще одна смерть на боксерском ринге: жуткое видео

В мире бокса произошла еще одна трагедия. Вслед за смертью российского боксера Максима Дадашева, в Южной Америке погиб аргентинец Уго Сантильян.
Об этом сообщает Clarin.
По данным источника, причиной смерти Сантильяна стали травмы головы, полученные в бою с уругвайцем Эдуардо Абреу. Уже к четвертому раунду Сантильян дрался с окровавленным лицом, но сумел выстоять до конца поединка. Во время оглашения результата боя аргентинец потерял сознание. К нему тут же подбежали врачи и надели ему на лицо кислородную маску. Боксер был срочно госпитализирован.
В больнице у Сантильяна диагностировали отек мозга и он перенес операцию. Несмотря на все усилия врачей, аргентинский боксер скончался.
23-летний Сантильян являлся чемпионом Южной Америки в суперлегком весе по версии WBO.
Стоит отметить, что в роковом бою аргентинца с Абреу, рефери зафиксировали ничью.
Ранее "Апостроф" сообщал, что Усик посвятил стих российскому боксеру, который умер после боя.