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Ливерпуль - Манчестер Сити: прогноз букмекеров на матч Суперкубка Англии

пятница, 02 августа 2019, 13:30
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В воскресенье, 4 августа, в матче за Суперкубок Англии встретятся "Ливерпуль" и "Манчестер Сити". Встреча пройдет в Лондоне на легендарном стадионе "Уэмбли".

ЛИВЕРПУЛЬ - МАНЧЕСТЕР СИТИ: СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЮ МАТЧА

Начало встречи в 17:00.

Шансы на успех команд в предстоящем матче букмекеры оценивают примерно одинаково. На победу действующего чемпиона Англии предлагается коэффициент 2,25. Ничья в основное время оценивается коэффициентом 3,6. На успех "Ливерпуля" можно поставить с коэффициентом 3,00.

Всего соперники провели между собой 184 матча. Преимущество в личных встречах удерживает "Ливерпуль": 90 побед против 46 у "Манчестер Сити". Еще 48 встреч между командами завершились вничью.

Ранее "Апостроф" сообщал, что российский клуб с грозным названием опозорился в Лиге Европы.

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