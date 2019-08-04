Заря - Днепр-1: онлайн видео трансляция

В матче 2-го тура чемпионата Украины луганская "Заря" встретится с "Днепром-1". Матч состоится в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

Смотрите на "Апострофе" онлайн видеотрансляцию матча "Заря" - "Днепр-1".

Начало поединка в 19:30.

Плеер с видеотрансляцией появится в новости за несколько минут до начала матча.

Обслужит матч арбитр Владимир Новохатный. Помогать ему будут судьи на линиях Денис Марченко и Руслан Ермоленко. Резервный рефери - Денис Шурман.

В 1-м туре обе команды одержали победы. "Заря" на выезде переиграла "Ворсклу" (1:0), "Днепр-1" дома оказался сильнее "Олимпика" (2:0).

В прошлом сезоне "Заря" финишировала на пятом месте в украинской Премьер-лиге и завоевала путевку в Лигу Европы. "Днепр-1" стал победителем Первой лиги и впервые в своей истории вышел в элитный дивизион.