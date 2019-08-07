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Где смотреть онлайн Мариуполь - АЗ Алкмар: расписание трансляций

среда, 07 августа 2019, 14:54
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В четверг, 8 августа, в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы встретятся "Мариуполь" и нидерландский "АЗ Алкмар".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Мариуполь" - "АЗ Алкмар".

Начало встречи в 20:00.

Обслуживать игру будет бригада арбитров из Дании во главе с Микаэлем Тюкгаардом.

Прямая трансляция матча "Мариуполь" - "АЗ Алкмар" состоится на телеканале "Футбол 1".

Это будет первый матч в истории между командами.

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Напомним, в предыдущем раунде турнира "АЗ Алкмар" обыграл шведский "Хеккен" (0:0, 3:0). Для "Мариуполя" это будет дебютная игра в турнире.

Ранее "Апостроф" сообщал, что "Заря" и "Мариуполь" узнали потенциальных соперников по следующему раунду Лиги Европы.

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