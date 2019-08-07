Лига чемпионов: все результаты 7 августа

7 августа состоялись пять первых матчей 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов-2019/20. Стоит отметить поражение российского "Краснодара" от португальского "Порту" со счетом 0:1.

"Краснодар" Россия – "Порту" Португалия - 0:1 (0:0)

Гол: Оливейра (89)

"Башакшехир" Турция – "Олимпиакос" Греция - 0:1 (0:0)



Гол: Масурас (53)

ЧФР Румыния – "Селтик" Шотландия - 1:1 (1:1)



Голы: Рондон (28) - Форрест (37)

"Базель" Швейцария – ЛАСК Австрия - 1:2 (0:0)



Голы: Дзуффи (87) - Траунер (50), Клаусс (82)

"Марибор" Словения – "Русенборг" Норвегия - 1:3 (0:0)



Голы: Таварес (70) - Тофт-Содерлунд (50, 63), Йенсен (73)

Ранее "Апостроф" сообщал все результаты Лиги чемпионов от 6 августа.