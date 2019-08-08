Испанский легионер Динамо: мы сделаем камбэк в Киеве

Полузащитник киевского "Динамо" Карлос де Пена пообщался с журналистами после проигрыша в первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов от "Брюгге" (0:1).

Впереди у киевлян ответная игра, которая состоится 13 августа в Киеве. По словам легионера "Динамо", он и его партнеры по команде настроены сделать камбэк.

"Конечно, это плохой результат, проигрывать всегда неприятно. Думаю, мы хорошо начали встречу, хорошо играли первые 20 минут. Потом футболисты "Брюгге" сумели перехватить инициативу, взяв игру под свой контроль. После забитого мяча соперник почувствовал уверенность в своих силах...

Нам нужно быть сильными, показать хорошую игру при поддержке наших болельщиков. Мы уверенны, что сможем сделать камбэк в Киеве", - сказал он.

Ранее "Апостроф" сообщал, что легендарный тренер ответил на слухи о работе в Динамо.