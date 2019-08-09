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УЕФА выбрала лучший гол по итогам сезона: опубликовано видео

пятница, 09 августа 2019, 16:55
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Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором самого красивого гола в турнирах УЕФА по итогам прошлого сезона.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим признан гол Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0). В этой встрече аргентинец шедеврально выполнил удар со штрафного с 30 метров. Впрочем, в ответном матче "Барселона" проиграла английскому клубу со счетом 0:4 и вылетела из турнира.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ролик с отдыхающим Месси на Ибице взорвал сеть.

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