УЕФА выбрала лучший гол по итогам сезона: опубликовано видео

Аргентинский нападающий "Барселоны" Лионель Месси стал автором самого красивого гола в турнирах УЕФА по итогам прошлого сезона.

Об этом сообщает официальный сайт УЕФА.

Лучшим признан гол Месси в первом полуфинальном матче Лиги чемпионов против "Ливерпуля" (3:0). В этой встрече аргентинец шедеврально выполнил удар со штрафного с 30 метров. Впрочем, в ответном матче "Барселона" проиграла английскому клубу со счетом 0:4 и вылетела из турнира.

32-летний Месси является воспитанником "Барселоны". В прошлом сезоне он провел 50 матчей во всех турнирах, в которых забил 51 гол и отдал 22 результативные передачи.

Ранее "Апостроф" сообщал, что ролик с отдыхающим Месси на Ибице взорвал сеть.