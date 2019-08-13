Динамо - Брюгге: видео голов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское "Динамо" не сумело обыграть бельгийский "Брюгге" и вылетело из турнира.

Счет был открыт на 17-й минуте. Миколенко прорвался по флангу и выдал отличный пас в штрафную на Буяльского и хавбек "Динамо" не сплоховал. На 38-й минуте счет сравнял Дели, который точно пробил головой после подачи с углового.

В начале второго тайма Шепелев добил мяч после отскока от штанги после удара Вербича. На 88-й минуте Вормер ударом с 14 метров восстановил равновесие. В компенсированное время "Динамо" вышло вперед благодаря автоголу Мехеле, но на 96-й минуте окончательный счет установил Опенда, реализовавший выход один на один.

"Динамо" Украина – "Брюгге" Бельгия - 3:3 (1:1) - первый матч - 0:1

Голы: Буяльский (5), Шепелев (50), Мехеле (90+3, автогол) - Дели (38), Вормер (88), Огенда (90+6)

"Динамо": Бойко, Бурда, Кадар, Кендзера, Миколенко, Вербич (Беседин, 69), Андриевский (де Пена, 46), Цыганков, Буяльский, Родригес, Шепелев (Соль, 83).

"Брюгге": Миньоле, Мехеле, Дели, Соболь, Ритс, Мата, Ванакен, Вормер, Бонавентуре (Диатта, 52), Тау, Окереке (Опенда, 81).

Предупреждения: Тау (9), Мата (22), Миколенко (55), Кадар (57), Бурда (60), Окереке (79).

Удаления: Бурда (82), Тау (84).

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