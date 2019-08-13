Не знал, кто умрет быстрее: велосипедист рассказал о схватке с монстром

В Британской Колумбии (Канада) велосипедист Колин Дахлер едва не погиб после встречи со 160-килограммовым медведем гризли.

Об этом сообщает Bike&Me.

Мужчина катался на велосипеде, пока не встретился со страшным зверем. Животное сразу же набросилось на Дахлера, который успел только прикрыться велосипедом. По словам велосипедиста, медведь "тряс его, как куклу". Гризли несколько раз его укусил. После этого мужчина достал из кармана нож и проткнул им шею гризли. "Он меня сразу отпустил. У него началось сильное кровотечение. Я не знал, кто умрет быстрее: я или он", - сказал Дахлер.

После этого раненый Колин смог преодолеть на велосипеде 7 километров и добраться до турбазы, откуда он был доставлен в больницу Ванкувера. Нападавшего гризли усыпили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что 13-летний украинец с рекордом стал чемпионом Европы.