Заря - ЦСКА: прогноз букмекеров на матч Лиги Европы

В четверг, 15 августа, в ответном матче 3-го квалификационного турнира Лиги Европы встретятся луганская "Заря" и болгарский ЦСКА. Встреча пройдет в Запорожье на стадионе "Славутич-Арена".

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА.

Начало встречи в 20:00.

Фаворитом предстоящего матча по версии букмекеров является "Заря". На победу украинского клуба предлагается коэффициент 2,07. Ничья в матче оценивается коэффициентом 3,32. На успех ЦСКА можно поставить с коэффициентом 3,78.

ЗАРЯ - ЦСКА: ГДЕ СМОТРЕТЬ ОНЛАЙН

Фаворитом в борьбе за выход в плей-офф раунд также является украинский клуб. На проход "Зари" принимаются ставки с коэффициентом 1,52. Проход ЦСКА оценивается коэффициентом 2,55.

Ранее "Апостроф" сообщал, что в первом матче ЦСКА и "Заря" сыграли вничью со счетом 1:1.