Лига Европы: "Заря" увозит результативную ничью в битве с ЦСКА

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы луганская "Заря" сыграла вничью с болгарским ЦСКА со счетом 1:1. Ответный матч состоится 15 августа.

Украинцы пропустили гол в начале поединка. Малинов с фланга прострелил в штрафную и Эвандро с близкого расстояния расстрелял ворота "Зари". Отыграться луганчанам удалось под занавес первого тайма. Защитник болгарского клуба рукой остановил прострел в штрафную и арбитр назначил пенальти. Юрченко ударом с "точки" четко переиграл голкипера ЦСКА. Во втором тайме обе команды имели шансы забить гол, но счет остался неизменным.

ЦСКА София, Болгария – "Заря" Луганск, Украина - 1:1 (1:1)

Голы: Эвандро (13) - Юрченко (45, с пенальти)

ЦСКА: Черняускас, Турицов (Фаббрини, 62), Занев, Альбентоса, Нуну Томаш, Тиагу Родригеш, Бикел, Малинов, Жеферсон (Соломон-Отабор, 77), Соу, Эвандро (Кэри, 82).

"Заря": Шевченко, Абу-Ханна, Тымчик, Вернидуб, Михайличенко, Юрченко (Русин, 65), Хомченовский, Иванисеня (Арвеладзе, 70), Кочергин, Лунев (Леднев, 65), Будковский.

Предупреждения: Бикел (33), Малинов (41), Тымчик (61), Абу-Ханна (73), Фаббрини (75).