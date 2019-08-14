Где смотреть онлайн Заря - ЦСКА: расписание трансляций

В четверг, 15 августа, на стадионе "Славутич-Арена" в Запорожье состоится ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между луганской "Зарей" и софийским ЦСКА.

"Апостроф" проведет онлайн-трансляцию матча "Заря" - ЦСКА.

Начало встречи в 20:00.

Прямую трансляцию матча "Заря" - ЦСКА можно будет посмотреть на телеканале "УНИАН".

Обслужит встречу французская бригада арбитров во главе с Амаури Делеру. Помогать ему будут судьи на линиях Фредерик Акетт и Филипп Жеанн. Резервный арбитр - Оливье Тюаль.

ЗАРЯ - ЦСКА: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче между командами, который проходил в Софии, была зафиксирована ничья - 1:1.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Лунин променял "Реал" на другой испанский клуб.