"Динамо" установило антирекорд Лиги чемпионов

Киевское "Динамо", проиграв бельгийскому "Брюгге" (0:1, 3:3) в двухраундовом противостоянии, установило клубный антирекорд в Лиге чемпионов.

Впервые в истории "бело-синие" на протяжении трех лет подряд не могут пробиться в групповой этап турнира. Ранее киевляне обходились без участия в основном раунде ЛЧ максимум в течение двух лет подряд.

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Напомним, в сезоне-2017/18 в 3-м квалификационном раунде ЛЧ "Динамо" дома обыграло швейцарский "Янг Бойз" со счетом 3:1. Однако в ответной игре киевляне уступили - 0:2. В следующем сезоне столичная команда на стадии плей-офф раунда турнира встретилась с "Аяксом". В первой игре в Амстердаме победили хозяева (3:1), а в ответной встрече в Киеве соперники голов не забили.

Ранее "Апостроф" сообщал, что Хацкевич сделал заявление после вылета из Лиги чемпионов.