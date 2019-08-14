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Кто возглавит "Динамо": главные претенденты на смену Хацкевичу

среда, 14 августа 2019, 08:04
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Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич может покинуть свой пост после поражения команды от "Шахтера" в матче чемпионата Украины, а также вылета из Лиги чемпионов в результате ничьей с бельгийским "Брюгге".

На данный момент тренер пока не уволен, но его отставка видится единственным вариантом для выхода команды из кризиса. После матча на вопрос об отставке белорусский специалист ответил, что об этом будет говорить с президентом команды Игорем Суркисом. Поэтому если отставка и произойдет, то она наверняка состоится в среду, 14 августа.

"Апостроф" проанализировал варианты с доступными на сегодняшний день специалистами, которые могут сменить Хацкевича во главе "Динамо".

Юрий Вернидуб. 53-летний специалист по окончании минувшего сезона покинул пост наставника луганской "Зари" и в данный момент является безработным. Под его руководством луганчане становились бронзовыми призерами чемпионата Украины в сезоне-2016/17, а также неоднократно добывали сенсационные победы в еврокубковых матчах. Слухи о назначении Вернидуба в "Динамо" ходят довольно давно.

Мирон Маркевич. Видеть 68-летнего наставника во главе "Динамо" хотят многие болельщики киевского клуба, но этот вариант маловероятен из-за непростых отношений Маркевича с руководством бело-голубых. В данный момент Маркевич также является безработным. Но недавно он заявил, что хочет возглавить сборную Украины.

Мирча Луческу. Также довольно маловероятный вариант. 74-летний румынский наставник недавно прилетал в Киев на матч с "Шахтером", но еще до игры опроверг информацию о возможной работе в "Динамо". Впервые новости о работе Луческу в "Динамо" распространились в румынских СМИ около недели тому.

Жозе Моуринью. Наиболее фантастический вариант. 56-летний португалец является безработным с октября 2018 года, когда его уволили с поста главного тренера "Манчестер Юнайтед". Недавно Моуринью заявил, что вернется к работе только с клубом, ставящим серьезные задачи. Под такого тренера нужны большие финансовые вливания для усиления состава, да и сам он потребует огромную зарплату.

Юрий Мороз. Не исключено, что руководство "Динамо" пойдет традиционным путем и найдет нового тренера внутри команды. В минувшем сезоне "Динамо" U21 под руководством Мороза стало победителем молодежного первенства страны.

Александр Петраков. Многие болельщики хотели бы видеть у руля "Динамо" тренера, с которым молодежная сборная Украины завоевала золотые медали чемпионата мира. Тем более, в составе той команды играло много динамовцев, которых Хацкевич фактически не замечает. Но одно дело - тренировать сборную, совсем другое - клубная работа.

Ранее "Апостроф" публиковал реакцию фанатов на вылет "Динамо" из Лиги чемпионов.

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