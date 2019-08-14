Лунин променял "Реал" на другой испанский клуб: фото

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин сменил клубную прописку.

В сезоне-2019/20 20-летний вратарь будет выступать за "Вальядолид". За новую команду украинец будет играть на правах аренды, которая рассчитана на один год. Уже сегодня, 14 августа, Лунин проведет первую тренировку с "Вальядолидом". После нее футболист будет официально представлен в качестве игрока своей новой команды.

Напомним, Лунин перешел в "Реал" минувшим летом из луганской "Зари". За него "сливочные" заплатили украинскому клубу 8,5 миллиона евро. Сезон-2018/19 вратарь провел в аренде в еще одном испанском клубе - "Леганесе".

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