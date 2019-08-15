"Динамо" объявило о назначении нового главного тренера

Киевское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о назначении на должность главного тренера команды Алексея Михайличенко. На посту наставника бело-синих 56-летний специалист заменит Александра Хацкевича, который был уволен после вылета из Лиги чемпионов.

В тренерский штаб "Динамо" также войдет Вадим Евтушенко. О других помощниках Михайличенко будет сообщено дополнительно.

Соглашение с Михайличенко было подписано на срок "2+1". Первый матч под руководством нового главного тренера киевляне проведут в субботу, 24 августа, когда в рамках 5-го тура чемпионата Украины будут принимать донецкий "Олимпик".

16 августа Михайличенко проведет первую тренировку с командой.

Напомним, Михайличенко уже возглавлял "Динамо" в период с 2002 по 2004 года. Под его руководством команда дважды становилась чемпионом Украины, выигрывала Кубок и Суперкубок страны. До последнего времени он занимал должность спортивного директора в "Динамо".

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