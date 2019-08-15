Гаага не помогла: Украина потеряла первую команду в еврокубках

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" с крупным счетом проиграл голландскому "АЗ Алкмар" и завершил выступления в еврокубках.

Встреча состоялась на искусственном поле в Гааге вместо Алкмара, так как на домашнем стадионе АЗ обрушилась крыша. Впрочем, это не помешало техничным голландцам легко справиться с украинцами.

Если в первом матче украинскому клубу удалось отстоять нулевую ничью, то в Нидерландах все стало на свои места. В середине первого тайма Стенгс ворвался в штрафную и техничным ударом переправил мяч в сетку. Перед самым свистком на перерыв хозяева увеличили разрыв в счете благодаря голу Ауэяна, который точно пробил с 18 метров.

На 62-й минуте счет до крупного довел Вюйтенс, расстрелявший ворота "Мариуполя" ударом головой после подачи с углового. Точку поставил Яворский, срезавший мяч в собственные ворота после прострела Вейндала.

"АЗ Алкмар" Нидерланды – "Мариуполь" Украина - 4:0 (2:0) - первый матч - 0:0

Голы: Стенгс (20), Ауэян (44), Вюйтенс (62), Яворский (90+1, автогол)

"АЗ Алкмар": Бизот, Влар, Вюйтенс, Вейндал, Ауэян, Идрисси, Копмейнерс, Стенгс, Мидтше, Свенссон, Боадю (Дрейф, 69).

"Мариуполь": Худжамов, Чоботенко, Быков (Корниенко, 46), Яворский, Кирюханцев, Чурко (Топалов, 69), Танковский, Мишнев, Федорчук, Вакула, Полегенько.

Предупреждения: Идрисси (18), Свенссон (40), Мишнев (68).

ВИДЕООБЗОР МАТЧА

1-й тайм

2-й тайм