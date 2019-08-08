Лига Европы: украинский клуб сенсационно выстоял в битве с голландским грандом - видеообзор

В первом матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы украинский "Мариуполь" сыграл вничью с голландским "АЗ Алкмар" со счетом 0:0. Ответный матч состоится 15 августа.

Гости с первых минут завладели инициативой и принялись угрожать воротам украинского клуба. В середине первого тайма лишь блестящая реакция голкипера азовцев Худжамова спасла команду от гола после удара Идрисси с 17 метров.

Во 2-м тайме Аувеян с семи метров должен был открывать счет, но непостижимым образом пробил выше ворот. На середине тайма он же мощно пробил издали, Худжамов успел среагировать и мяч от его рук попал в перекладину. Несколько раз очень опасно бил Стенгс, но вратарь "Мариуполя" действовал выше всяких похвал и спас ничью для своей команды.

"Мариуполь" Украина – "АЗ Алкмар" Нидерланды - 0:0

"Мариуполь": Худжамов, Полегенько, Быков, Чоботенко, Чурко, Мишнев, Тищенко (Кирюханцев, 86), Чех (Танковский, 63), Вакула, Федорчук, Горбунов (Дава, 76).

"АЗ Алкмар": Бизот, Вюйтенс (Класи, 73), Влар, Свенссон (Сугавара, 80), Аувеян, Стенгс, Копмейнерс, Идрисси, Мидтше (Гудмундссон, 86), Вейндал, Боадю.

Предупреждения: Свенссон (25), Чех (26), Боадю (59).

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