АЗ Алкмар - Мариуполь - 4:0 Хроника матча, видео голов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл голландскому "АЗ Алкмар" со счетом 0:4 и вылетел из еврокубков.
"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "АЗ Алкмар" - "Мариуполь".
ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд
Ответный матч (первая игра - 0:0)
АЗ АЛКМАР Нидерланды - МАРИУПОЛЬ Украина - 4:0 (2:0)
Голы: Стенгс (20), Ауэян (44), Вюйтенс (62), Яворский (90+1, автогол)
"АЗ Алкмар": Бизот, Влар (Хатзидиакос, 80), Вюйтенс (Класи, 75), Вейндал, Ауэян, Идрисси, Коопмейнерс, Стенгс, Мидтше, Свенссон, Боаду (Дройф, 69).
"Мариуполь": Худжамов, Чоботенко, Быков (Корниенко, 46), Яворский, Кирюханцев, Чурко (Топалов, 69), Танковский, Мишнев (Кащук, 83), Федорчук, Вакула, Полегенько.
Предупреждения: Идрисси (18), Свенссон (40), Мишнев (68), Мидтше (87).
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Статистика матча: удары 17-6, в створ 8-3, владение мячом 62%-38%, угловые 7-2, фолы 20-9.
Матч завершен! "АЗ Алкмар" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:0 и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы.
90+1 - ГОЛ! Вейндал ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, мяч попал в ногу Яворскому и отскочил в сетку. 4-0!
90 - Две минуты компенсировал арбитр во 2-м тайме.
88 - Моментище! Дройф пробил с линии штрафной, Худжамович отбил перед собой, но Ауэян с близкого расстояния не сумел переправить мяч в ворота.
87 - Мидтше сыграл рукой, прерывая проход Кащука, и получил желтую карточку.
84 - Момент! Кащук ворвался в штрафную и был сбит, но арбитр не поставил явный пенальти в ворота хозяев.
83 - Замена у "Мариуполя"! Кащук вместо Мишнева.
80 - Замена у АЗ! Хатзидиакос сменил Влара.
78 - Опасно! Яворский выиграл верх после подачи с углового, но пробил рядом со штангой.
76 - Замена у АЗ! Класи вместо Вюйтенса.
74 - Дройф ворвался в штрафную, но его удар заблокировали защитники.
70 - Замена у "Мариуполя! Топалов сменил Чурко.
69 - Замена у АЗ! Дройф вместо Боаду.
68 - Мишнев сфолил в центре поля и получил желтую карточку.
64 - Федорчук пробил со штрафного - выше ворот.
62 - ГОЛ! Последовала подача с углового, Вуйтенс выиграл борьбу на "втором этаже" и переправил мяч в ворота. 3-0!
60 - Корниенко мощно пробил издали - мимо ворот.
58 - Коопмейнерс протащил мяч через половину поля и пробил из пределов штрафной, но Худжамов поймал мяч.
56 - Момент! Ауэян мощно пробил с 20 метров - рядом со штангой!
55 - Опасно! Чурко ворвался в штрафную и в касание пробил с 15 метров и Бизот отбил мяч перед собой, но сам уже первым успел к нему.
53 - Яворский и Боаду столкнулись головами, оказывают помощь обоим футболистам.
51 - Вакула пытался в одиночку обыграть нескольких соперников, но Коопмейнерс отобрал у него мяч.
48 - Подали угловой украинцы, но Бизот грамотно сыграл на выходе и забрал мяч.
Начался второй тайм!
Статистика 1-го тайма: удары 7-2, в створ 3-1, владение мячом 50%-50%, угловые 2-0, фолы 2-3.
Первый тайм завершен! "Мариуполь" проигрывает АЗ со счетом 0:2. Два гола нужно забивать украинцам, чтобы пройти дальше.
44 - ГОЛ! Стенгс скинул на Ауэяна, который с 18 метров пробил точно в нижний угол. 2-0!
40 - Вакула пробил со штрафного, но Бизот кулаками отбил мяч.
39 - Свенссон на фланге сбил Кирюханцева и получил желтую карточку.
35 - Владеют мячом голландцы, но почти без продвижения вперед в последние минуты.
31 - Вейндал опасно прострелил с фланга, но Федорчук выбил мяч.
29 - Полегенько неплохо навесил с фланга, но Влар оказался первым на мяче и выбил его из штрафной.
27 - Момент! Боаду пробивал с близкого расстояния, но Яворский в последний момент заблокировал его удар.
24 - Опасно! Вайндал навесил с фланга и Боаку едва не дотянулся до мяча.
21 - ГОООЛ! Стенгс получил пас в штрафной и техничным ударом отправил мяч в ворота! 1-0!
18 - Идрисси фолом сорвал атаку украинского клуба и получил желтую карточку.
14 - Мидтше мощно пробил издали, но защитники "Мариуполя" не дали мячу долететь до ворот, заблокировав удар.
9 - Стенг неплохо навесил с фланга, но Худжамов грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч.
6 - Идрисси опасно пробил с 20 метров, но защитники заблокировали удар.
5 - Хозяева постоянно владеют мячом и не выпускают "Мариуполь" за центр поля. Впрочем, пока что без опасных моментов.
Матч начался!
Обслуживает матч польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Помогают ему судьи на линиях Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Даниэль Стефански.
АЗ АЛКМАР - МАРИУПОЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ
В первом матче между командами в Одессе была зафиксирована ничья - 0:0. В следующем раунде победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия). Первый матч между этими командами, который проходил в Брюсселе, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.