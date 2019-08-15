АЗ Алкмар - Мариуполь - 4:0 Хроника матча, видео голов

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы "Мариуполь" проиграл голландскому "АЗ Алкмар" со счетом 0:4 и вылетел из еврокубков.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "АЗ Алкмар" - "Мариуполь".

ЛИГА ЕВРОПЫ. 3-й квалификационный раунд

Ответный матч (первая игра - 0:0)

АЗ АЛКМАР Нидерланды - МАРИУПОЛЬ Украина - 4:0 (2:0)

Голы: Стенгс (20), Ауэян (44), Вюйтенс (62), Яворский (90+1, автогол)

"АЗ Алкмар": Бизот, Влар (Хатзидиакос, 80), Вюйтенс (Класи, 75), Вейндал, Ауэян, Идрисси, Коопмейнерс, Стенгс, Мидтше, Свенссон, Боаду (Дройф, 69).

"Мариуполь": Худжамов, Чоботенко, Быков (Корниенко, 46), Яворский, Кирюханцев, Чурко (Топалов, 69), Танковский, Мишнев (Кащук, 83), Федорчук, Вакула, Полегенько.

Предупреждения: Идрисси (18), Свенссон (40), Мишнев (68), Мидтше (87).

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Статистика матча: удары 17-6, в створ 8-3, владение мячом 62%-38%, угловые 7-2, фолы 20-9.

Матч завершен! "АЗ Алкмар" разгромил "Мариуполь" со счетом 4:0 и вышел в плей-офф раунд Лиги Европы.

90+1 - ГОЛ! Вейндал ворвался в штрафную и прострелил во вратарскую, мяч попал в ногу Яворскому и отскочил в сетку. 4-0!

90 - Две минуты компенсировал арбитр во 2-м тайме.

88 - Моментище! Дройф пробил с линии штрафной, Худжамович отбил перед собой, но Ауэян с близкого расстояния не сумел переправить мяч в ворота.

87 - Мидтше сыграл рукой, прерывая проход Кащука, и получил желтую карточку.

84 - Момент! Кащук ворвался в штрафную и был сбит, но арбитр не поставил явный пенальти в ворота хозяев.

83 - Замена у "Мариуполя"! Кащук вместо Мишнева.

80 - Замена у АЗ! Хатзидиакос сменил Влара.

78 - Опасно! Яворский выиграл верх после подачи с углового, но пробил рядом со штангой.

76 - Замена у АЗ! Класи вместо Вюйтенса.

74 - Дройф ворвался в штрафную, но его удар заблокировали защитники.

70 - Замена у "Мариуполя! Топалов сменил Чурко.

69 - Замена у АЗ! Дройф вместо Боаду.

68 - Мишнев сфолил в центре поля и получил желтую карточку.

64 - Федорчук пробил со штрафного - выше ворот.

62 - ГОЛ! Последовала подача с углового, Вуйтенс выиграл борьбу на "втором этаже" и переправил мяч в ворота. 3-0!

60 - Корниенко мощно пробил издали - мимо ворот.

58 - Коопмейнерс протащил мяч через половину поля и пробил из пределов штрафной, но Худжамов поймал мяч.

56 - Момент! Ауэян мощно пробил с 20 метров - рядом со штангой!

55 - Опасно! Чурко ворвался в штрафную и в касание пробил с 15 метров и Бизот отбил мяч перед собой, но сам уже первым успел к нему.

53 - Яворский и Боаду столкнулись головами, оказывают помощь обоим футболистам.

51 - Вакула пытался в одиночку обыграть нескольких соперников, но Коопмейнерс отобрал у него мяч.

48 - Подали угловой украинцы, но Бизот грамотно сыграл на выходе и забрал мяч.

Начался второй тайм!

Статистика 1-го тайма: удары 7-2, в створ 3-1, владение мячом 50%-50%, угловые 2-0, фолы 2-3.

Первый тайм завершен! "Мариуполь" проигрывает АЗ со счетом 0:2. Два гола нужно забивать украинцам, чтобы пройти дальше.

44 - ГОЛ! Стенгс скинул на Ауэяна, который с 18 метров пробил точно в нижний угол. 2-0!

40 - Вакула пробил со штрафного, но Бизот кулаками отбил мяч.

39 - Свенссон на фланге сбил Кирюханцева и получил желтую карточку.

35 - Владеют мячом голландцы, но почти без продвижения вперед в последние минуты.

31 - Вейндал опасно прострелил с фланга, но Федорчук выбил мяч.

29 - Полегенько неплохо навесил с фланга, но Влар оказался первым на мяче и выбил его из штрафной.

27 - Момент! Боаду пробивал с близкого расстояния, но Яворский в последний момент заблокировал его удар.

24 - Опасно! Вайндал навесил с фланга и Боаку едва не дотянулся до мяча.

21 - ГОООЛ! Стенгс получил пас в штрафной и техничным ударом отправил мяч в ворота! 1-0!

18 - Идрисси фолом сорвал атаку украинского клуба и получил желтую карточку.

14 - Мидтше мощно пробил издали, но защитники "Мариуполя" не дали мячу долететь до ворот, заблокировав удар.

9 - Стенг неплохо навесил с фланга, но Худжамов грамотно сыграл на выходе и кулаком выбил мяч.

6 - Идрисси опасно пробил с 20 метров, но защитники заблокировали удар.

5 - Хозяева постоянно владеют мячом и не выпускают "Мариуполь" за центр поля. Впрочем, пока что без опасных моментов.

Матч начался!

Обслуживает матч польская бригада арбитров во главе с Бартошем Франковски. Помогают ему судьи на линиях Марцин Бонек и Якуб Винклер. Резервный арбитр - Даниэль Стефански.

АЗ АЛКМАР - МАРИУПОЛЬ: ПРОГНОЗ БУКМЕКЕРОВ

В первом матче между командами в Одессе была зафиксирована ничья - 0:0. В следующем раунде победитель этого противостояния сыграет с сильнейшим в паре "Антверпен" (Бельгия) - "Виктория" (Чехия). Первый матч между этими командами, который проходил в Брюсселе, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев.