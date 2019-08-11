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У соперника "Мариуполя" по Лиге Европы возникли чудовищные проблемы: фото

воскресенье, 11 августа 2019, 10:38
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Нидерландский "АЗ Алкмар", вероятнее всего, не сможет принять "Мариуполь" в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы на своем стадионе. Причиной этому является обрушившаяся на арене крыша.

Авария случилась в субботу, 10 августа. Во время происшествия никто не пострадал, так как в это время на стадионе никого не было. По всей видимости, игру с "Мариуполем" нидерландскому клубу придется провести на другой арене.

Отметим, что стадион "АЗ Алкмара" "АФАС" был построен в 2006 году. Вместимость арены составляет 17 023 зрителя.

В первом матче, который состоялся в Одессе, "Мариуполь" и "АЗ Алкмар" сыграли в "сухую" ничью - 0:0.

Ранее "Апостроф" сообщал, что игрок "Александрии" забил в матче чемпионата Украины чудо-гол.

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