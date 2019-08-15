Ливерпуль завоевал Суперкубок УЕФА в невероятном матче с Челси

В турецком Стамбуле состоялся матч за Суперкубок УЕФА между английскими "Ливерпулем" и "Челси", Победу праздновали "красные", обыграв команду Романа Абрамовича в серии пенальти.

"Апостроф" провел онлайн-трансляцию матча "Ливерпуль" - "Челси".

Основное время матча завершилось со счетом 2:2, а по ходу встречи впереди были как футболисты "Челси", так и игроки "Ливерпуля". Первыми забили "синие" усилиями Жиру, но еще в основное время Мане счет сравнял. Потом команды обменялись голами в первом дополнительном тайме: за "Ливерпуль" опять забивал Мане, а за "Челси" с пенальти отметился Жоржиньо.

Все решалось в серии пенальти и команды шли без промахов до 10-го удара, который исполнял форвард "Челси" Абрахам. Малоопытный футболист пробил по центру, а Адриан с радостью воспользовался таким подарком.