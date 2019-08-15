Появилось видео жесткого разговора лидера "Динамо" с фанатом после матча с "Брюгге"

В сети появилось видео жесткого разговора фаната киевского "Динамо" с капитаном команды Виктором Цыганковым, которая состоялась после вылета "бело-синих" из Лиги чемпионов.

Так, в ролике один из фанатов предъявляет претензии Цыганкову относительно равнодушия других футболистов к случившемуся. Также он сделал укор в сторону капитана по причине того, что игроки после ответного матча с бельгийским "Брюгге" (3:3) не подошли к трибунам, чтобы поблагодарить болельщиков за поддержку.

Внимание! В видео присутствует не нормативная лексика.

Напомним, после вылета из Лиги чемпионов "Динамо" уволило главного тренера Александра Хацкевича. Новый наставник команды будет назначен в ближайшее время.

Ранее "Апостроф" сообщал, что стало известно, сколько денег "Динамо" потеряло при Хацкевиче.